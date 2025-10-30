ТАСС: ущерб по делу о хищениях на объектах метро Москвы составил свыше 400 млн рублей

По данным правоохранителей, уголовное дело касается выявленных масштабных хищений на объектах Московского метрополитена при проведении ремонтных и строительных работ в период 2021—2024 годов. В частности, дело возбуждено по факту дачи взятки руководителю проектно-сметного управления ГУП «Московский метрополитен» за утверждение им расценок на ремонтные работы на объектах метрополитена с незаконным применением повышающего коэффициента, что, по данным следствия, позволило завысить стоимость работ в два раза. Основанием для проведения проверки, в результате которой было возбуждено уголовное дело, назначены следственные действия и уже появились первые задержания, стало заявление в правоохранительные органы одного из столичных чиновников.