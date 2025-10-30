ТАСС: ущерб по делу о хищениях на объектах метро Москвы составил свыше 400 млн рублей

«Оперативные мероприятия проведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 28 октября 2025 года по ч. 6 ст. 290 (получение особо крупной взятки), ч. 5 ст. 291 (дача взятки) и по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. По делу допрошено более 40 человек, есть задержанные. По данным следствия, действия фигурантов привели к хищению денежных средств в сумме свыше 400 млн рублей», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что силовики провели обыски и задержали первых фигурантов по этому делу.
По данным правоохранителей, уголовное дело касается выявленных масштабных хищений на объектах Московского метрополитена при проведении ремонтных и строительных работ в период 2021—2024 годов. В частности, дело возбуждено по факту дачи взятки руководителю проектно-сметного управления ГУП «Московский метрополитен» за утверждение им расценок на ремонтные работы на объектах метрополитена с незаконным применением повышающего коэффициента, что, по данным следствия, позволило завысить стоимость работ в два раза. Основанием для проведения проверки, в результате которой было возбуждено уголовное дело, назначены следственные действия и уже появились первые задержания, стало заявление в правоохранительные органы одного из столичных чиновников.