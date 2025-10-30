Следком проверит ДТП с участием маршрутного автобуса в Воронеже

Как известно, 29 октября на улице Острогожской в Воронеже произошла авария с участием автобуса 83-го маршрута. Четырех пассажиров увезли на «скорой» в больницу.
Теперь же региональный Следком организовал доследственную проверку по ч.1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности).
— В числе прочего, следователи опросят пассажиров, водителя автобуса, проведут необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в СК.