Убийцу 11-летней девочки из Нижнего Тагила приговорили к пожизненному сроку

Ребенка три дня искали сотни людей и обнаружили ее тело в подвале общежития.

Источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге 30 октября вынесли приговор жителю Нижнего Тагила за убийство 11-летней девочки и совершение иных особо тяжких преступлений. Мужчина в августе 2024 года надругался над ребенком, а, чтобы скрыть следы преступления, задушил, а затем спрятал в подвале.

Владимира Александрова признали виновным сразу по четырем статьям УК РФ, включая убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием, незаконное лишение человека свободы.

Свердловчанина приговорили к пожизненному лишению свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.