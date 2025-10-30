Убийцу 11-летней девочки из Нижнего Тагила приговорили к пожизненному сроку

В Екатеринбурге 30 октября вынесли приговор жителю Нижнего Тагила за убийство 11-летней девочки и совершение иных особо тяжких преступлений. Мужчина в августе 2024 года надругался над ребенком, а, чтобы скрыть следы преступления, задушил, а затем спрятал в подвале.