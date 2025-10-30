Лейкоз крупного рогатого скота обнаружили в воронежском селе

Очаг заражения лейкозом крупного рогатого скота обнаружили в селе Машкино Лискинского района, следует из указа управления ветеринарии Воронежской области, размещённом на портале официального опубликования правовых актов.
Эпизоотическим очагом заболевания признали нежилое помещение, используемое для содержания сельскохозяйственных животных, у дома № 39А на улице Речной. Резервацией станет земельный участок, где больной скот будет содержаться отдельно от здорового.
Неблагополучной признана территория вокруг очага заболевания, в радиусе 1 км. Для неё ввели карантинные меры, действие которых продлится до 28 октября 2027 года.
В этот период запрещено ввозить и вывозить животных на территорию, признанную эпизоотическим очагом, за исключением вывоза восприимчивого скота на убой в специализированные места или в резервацию. Помимо этого, ограничено посещение территории посторонними лицам, кроме специалистов ветеринарных служб.
Под ограничениями также находятся сбор, обработка и хранение биоматериалов скота для случки, получение молока от всех животных, а также его использование для корма телят.
В резервации действуют те же правила, однако к ним добавились запрет на контакт больных и здоровых животных, а также на проведение сельхозярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением скота.