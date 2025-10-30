Ричмонд
СК проверит информацию об инциденте в детсаду Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту противоправных действий в отношении детей в одном из дошкольных учреждений Симферополя. Об этом сообщили в крымском главке СК России.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация, полученная от матери одного из детей о недопустимых методах воспитания в отношении воспитанников детского сада», — говорится в сообщении.

По данному факту и.о. руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку. В настоящее время следователи устанавливаются все обстоятельства инцидента.

«Будет дана оценка действиям сотрудников, и в целом — воспитательному процессу в дошкольном учреждении», — добавили в СК.

Ход и результаты проверки взяла на контроль прокуратура Крыма.