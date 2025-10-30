СК проверит информацию об инциденте в детсаду Симферополя

«Сегодня в ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация, полученная от матери одного из детей о недопустимых методах воспитания в отношении воспитанников детского сада», — говорится в сообщении.
По данному факту и.о. руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку. В настоящее время следователи устанавливаются все обстоятельства инцидента.
«Будет дана оценка действиям сотрудников, и в целом — воспитательному процессу в дошкольном учреждении», — добавили в СК.
Ход и результаты проверки взяла на контроль прокуратура Крыма.