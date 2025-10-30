Задушил, сбросил в колодец, сжег: на Кубани расследуют страшное убийство женщины

В Краснодарском крае расследуют страшное убийство 41-летней жительницы Кущевского района. Обвинение в преступлении предъявлено 54-летнему брату погибшей.
Следователи установили, что родственники жили вместе в хуторе Нижнеглебовка Кущевского района. 15 сентября они начали конфликтовать.
Чем закончился конфликт, никто бы не узнал, если бы в октябре 2025 года в полицию не поступило заявление, что женщина два месяца не получает пенсию по инвалидности и дома отсутствует.
Выехавшие на место происшествия оперативники заподозрили неладное. Но брат всех уверял, что сестра уехала в другой регион к родственникам. Впрочем позже он во всем признался.
Мужчина рассказал, что во время ссоры он задушил сестру, тело вывез на окраину хутора, сбросил в заброшенный колодец, закидал мусором и газетами и поджег. Следователям он показал место погребения женщины.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Следователи собирают доказательства преступления. Назначен комплекс экспертиз.