Задушил, сбросил в колодец, сжег: на Кубани расследуют страшное убийство женщины

В совершении преступления обвиняют брата погибшей.

Источник: СУ СКР по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае расследуют страшное убийство 41-летней жительницы Кущевского района. Обвинение в преступлении предъявлено 54-летнему брату погибшей.

Следователи установили, что родственники жили вместе в хуторе Нижнеглебовка Кущевского района. 15 сентября они начали конфликтовать.

Чем закончился конфликт, никто бы не узнал, если бы в октябре 2025 года в полицию не поступило заявление, что женщина два месяца не получает пенсию по инвалидности и дома отсутствует.

Выехавшие на место происшествия оперативники заподозрили неладное. Но брат всех уверял, что сестра уехала в другой регион к родственникам. Впрочем позже он во всем признался.

Мужчина рассказал, что во время ссоры он задушил сестру, тело вывез на окраину хутора, сбросил в заброшенный колодец, закидал мусором и газетами и поджег. Следователям он показал место погребения женщины.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Следователи собирают доказательства преступления. Назначен комплекс экспертиз.