СК объяснил «записку» и появление Усольцева в Сети после исчезновения

Как сообщила официальный представитель СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова в разговоре с «АиФ», семья не оставляла записок в доме о своих намерениях, их вещи не были найдены в тайге и глава семьи не выходил в Сеть со своего телефона после исчезновения.