Массовая гибель рыбы произошла возле Березовской ГРЭС

МИНСК, 30 окт — Sputnik. В технологическом канале на прилегающей к Березовской ГРЭС территории произошел массовый замор рыбы, об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Источник: Sputnik.by

Для обследования на место выехали специалисты Республиканского центра аналитического контроля (РЦАК), «Белгидромета», а также Березовской межрайонной инспекции по охране животного и растительного мира, и Березовской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В ходе первичного обследования точные причины замора специалистам установить не удалось. Анализы показали, что уровень кислорода в воде соответствует норме.

В пресс-службе отметили, что вся погибшая рыба имеет одинаковый размер и принадлежит к одному виду (карась). Данный тип рыб устойчив к воздействию многих токсичных веществ.

По данным Минприроды, канал является технологическим объектом, где температура воды может периодически достигать высоких показателей.

Для установления причин случившегося проводятся углубленные исследования химического состава воды.