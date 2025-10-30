Массовая гибель рыбы произошла возле Березовской ГРЭС

Для обследования на место выехали специалисты Республиканского центра аналитического контроля (РЦАК), «Белгидромета», а также Березовской межрайонной инспекции по охране животного и растительного мира, и Березовской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В ходе первичного обследования точные причины замора специалистам установить не удалось. Анализы показали, что уровень кислорода в воде соответствует норме.
В пресс-службе отметили, что вся погибшая рыба имеет одинаковый размер и принадлежит к одному виду (карась). Данный тип рыб устойчив к воздействию многих токсичных веществ.
По данным Минприроды, канал является технологическим объектом, где температура воды может периодически достигать высоких показателей.
Для установления причин случившегося проводятся углубленные исследования химического состава воды.