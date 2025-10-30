Прокуратура взяла на контроль расследование убийства в офисе в центре Ростова

В Ростове-на-Дону взяли на контроль ход расследования убийства в офисе на улице Большой Садовой. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба донской прокуратуры.
— Контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с обнаружением тел мужчины и женщины с огнестрельными ранениями, — информирует надзорное ведомство.
Напомним, трагедия произошла сегодня, 30 октября 2025 года. По предварительным данным СК, мужчина «на почве личных неприязненных отношений», выстрелил из огнестрельного оружия в бывшую супругу. В результате женщина скончалась, после этого погиб и сам стрелявший. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ).
Подпишись на нас в MAX и Telegram.