Прокуратура взяла на контроль расследование убийства в офисе в центре Ростова

Напомним, трагедия произошла сегодня, 30 октября 2025 года. По предварительным данным СК, мужчина «на почве личных неприязненных отношений», выстрелил из огнестрельного оружия в бывшую супругу. В результате женщина скончалась, после этого погиб и сам стрелявший. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ).