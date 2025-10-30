Как мошенникам удалось «развести» волгоградку на два миллиона рублей?

Жительница Советского района Волгограда отдала мошенникам 1,98 миллиона рублей. Женщина хотела отдать аферистам и оставшиеся у нее 950 тысяч. Однако банк заблокировал операцию по снятию средств.
«В середине октября 57-летней горожанке стали звонить неизвестные, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и силовых структур. Они убедили волгоградку в том, что на ее имя неизвестные оформили кредит. И теперь ее сбережения в опасности. Спасти их можно только переведя на “безопасные” счета», — рассказывают в ГУ МВД по Волгоградской области.
Женщина поверила своим собеседникам, сняла часть наличных и перевела на названные ей счета. После того, как банк заблокировал дальнейшие операции, она позвонила мошенникам, но их телефоны уже были недоступны. Пострадавшая обратилась в полицию.
«По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются личности преступников», — уточняют в полицейском главке.
В ведомстве обращаются к жителям региона: «Не верьте незнакомцам, пытающимся убедить вас в том, что ваши сбережения подвергаются опасности и их необходимо перевести на “безопасные” счета. В ответ на подобные предложения сразу кладите трубку».
