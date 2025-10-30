Как мошенникам удалось «развести» волгоградку на два миллиона рублей?

«В середине октября 57-летней горожанке стали звонить неизвестные, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и силовых структур. Они убедили волгоградку в том, что на ее имя неизвестные оформили кредит. И теперь ее сбережения в опасности. Спасти их можно только переведя на “безопасные” счета», — рассказывают в ГУ МВД по Волгоградской области.