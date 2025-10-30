Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как мошенникам удалось «развести» волгоградку на два миллиона рублей?

После того, как женщина сняла большую часть сбережений, банк заблокировал дальнейшие операции.

Источник: РИА "Новости"

Жительница Советского района Волгограда отдала мошенникам 1,98 миллиона рублей. Женщина хотела отдать аферистам и оставшиеся у нее 950 тысяч. Однако банк заблокировал операцию по снятию средств.

«В середине октября 57-летней горожанке стали звонить неизвестные, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и силовых структур. Они убедили волгоградку в том, что на ее имя неизвестные оформили кредит. И теперь ее сбережения в опасности. Спасти их можно только переведя на “безопасные” счета», — рассказывают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Женщина поверила своим собеседникам, сняла часть наличных и перевела на названные ей счета. После того, как банк заблокировал дальнейшие операции, она позвонила мошенникам, но их телефоны уже были недоступны. Пострадавшая обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются личности преступников», — уточняют в полицейском главке.

В ведомстве обращаются к жителям региона: «Не верьте незнакомцам, пытающимся убедить вас в том, что ваши сбережения подвергаются опасности и их необходимо перевести на “безопасные” счета. В ответ на подобные предложения сразу кладите трубку».

Ранее суд поставил точку в 10-летнем деле депутатов-автоподставщиков. На всех участников аферы в качестве наказания назначено 50 лет лишения свободы.