На тушении пожара в «Минск-Мире» работало 7 единиц техники МЧС

Как следует из поста в Telegram-канале ведомства, горел складируемый утеплитель на одной из строек.
«Спасатели ликвидировали загорание складируемого утеплителя на площади 20 кв.м. на территории строящегося объекта», — сказано в сообщении МЧС.
Там подчеркивается, что никто в результате инцидента не пострадал, а причины произошедшего предстоит установить.
Также отмечено, что на ликвидации пожара работало семь единиц техники МЧС.
Ранее в министерстве сообщали, что возгорание произошло в здании по ул. Братской.