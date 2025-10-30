Ричмонд
На тушении пожара в «Минск-Мире» работало 7 единиц техники МЧС

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Подразделения МЧС потушили пожар на ул. Братской в белорусской столице, сообщили в министерстве.

Источник: Telegram / МЧС Беларуси

Как следует из поста в Telegram-канале ведомства, горел складируемый утеплитель на одной из строек.

«Спасатели ликвидировали загорание складируемого утеплителя на площади 20 кв.м. на территории строящегося объекта», — сказано в сообщении МЧС.

Там подчеркивается, что никто в результате инцидента не пострадал, а причины произошедшего предстоит установить.

Также отмечено, что на ликвидации пожара работало семь единиц техники МЧС.

Ранее в министерстве сообщали, что возгорание произошло в здании по ул. Братской.