В Ростове мужчина застрелил в офисе бывшую жену и покончил с собой

Во второй половине октября 56-летний житель города Березовский в Свердловской области, будучи пьяным, убил жену после ссоры. По версии следствия, женщина высказала супругу претензию по поводу неприготовленного ужина, после чего подозреваемый нанес несколько ножевых ранений.