У семьи Юревичей и Белоусова забрали 63 квартиры в пользу Минобороны России

Как сообщалось, в мае 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении «Макфы» и связанных с нею компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками, помимо «Макфы», выступали 33 компании, а также 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич, Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. Решение суда было принято к немедленному исполнению.