У семьи Юревичей и Белоусова забрали 63 квартиры в пользу Минобороны России

Недвижимость бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, экс-депутата Государственной Думы Вадима Белоусова и их родных передали министерству обороны России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Речь идет о 63 квартирах в Челябинске, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
Такое решение принял Центральный районный суд Челябинска по заявлению Генпрокуратуры РФ.
«У ответчиков после принятых судебными приставами мер принудительного исполнения сохраняется задолженность перед Российской Федерацией в размере более 18 миллиардов 866 миллионов рублей. Должники являются собственниками 63 квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах. Из министерства обороны Российской Федерации поступило обращение о передаче указанных квартир для нужд Вооруженных сил страны в целях дальнейшего предоставления их военнослужащим», — прокомментировали в суде.
Судом удовлетворено заявление Генпрокуратуры РФ, изменен способ исполнения решения от 23 января 2025 года, заменен предмет исполнения в виде взыскания с должников денежных средств на обращение в доход государства жилых помещений.
В ответчиках значатся «Юревич М. В., Юревич В. М., Юревич Н. Е., Юревич К. И., Белоусов В. В. и иные лица».
Определение суда в законную силу не вступило. «Согласно разъяснениям Конституционного суда Российской Федерации, имущество, подлежащее изъятию по антикоррупционным искам, поступает в доход РФ и подлежит использованию на благо всего общества, что направлено на восстановление социальной справедливости и солидарности в сфере борьбы с коррупцией», — отметили в пресс-службе.
Как сообщалось, в мае 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении «Макфы» и связанных с нею компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками, помимо «Макфы», выступали 33 компании, а также 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич, Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. Решение суда было принято к немедленному исполнению.
В январе текущего этого года Центральный райсуд Челябинска по иску Генпрокуратуры РФ взыскал с экс-владельцев «Макфы» и аффилированных с ними лиц 19,7 млрд рублей, а также долю в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт».