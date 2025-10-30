Двое детей утонули в слетевшем с дороги авто на юге Волгограда

— По предварительной информации, 15-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения, двигаясь по ул. Вилянская, не справился с управлением, съехал с проезжей части в водоём. Водитель и 15-летняя пассажирка скончались на месте, — сообщили в Главке полиции.