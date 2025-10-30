Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь погибшей на острове женщины обвинила компанию в недостатке заботы

Дочь женщины, которая погибла из-за того, что ее оставила на отдаленном острове команда круизного лайнера, обвинила компанию в «недостатке заботы и здравого смысла», сообщает Би-би-си.

Источник: Freepik

Тело 80-летней Сюзанны Риз нашли спасатели на острове Лизард на Большом Барьерном рифе. Накануне она вместе с другими пассажирами совершала пешую прогулку, но не вернулась на судно, которое отплыло без нее.

Женщине стало плохо во время подъема на вершину Кукс-Лук, ей предложили спуститься без сопровождения, после чего лайнер отплыл. «В какой-то момент или вскоре после этого мама умерла одна», — сказала дочь.

Австралийское управление морской безопасности (Amsa) расследует смерть и встретится с экипажем.