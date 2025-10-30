В свердловском Ревде простились с двумя сестрами, погибшими в ДТП

В результате ДТП две девочки, 6 и 9 лет, от полученных травм скончались на месте до прибытия «скорой», третий ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По словам начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшие девочки — родные сестры, а за рулем был местный житель, ранее не судимый. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения.