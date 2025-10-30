Врачи в Башкирии совершили чудо: пациенту «вырастили» новую печень

В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе провели уникальное хирургическое вмешательство, которое помогло 66-летнему пациенту с метастазами рака кишечника в печень обрести шанс на выздоровление без пересадки донорского органа.
История болезни пациента началась в 2023 году, когда ему удалили опухоль кишечника. Однако послеоперационный период протекал сложно, состояние мужчины оставалось тяжелым, что делало невозможным проведение химиотерапии. Летом 2025 года обследование выявило в печени крупное метастатическое образование размером почти 10 сантиметров.
Сначала врачи выполнили химиоэмболизацию печеночной артерии — процедуру, при которой в сосуды, питающие опухоль, ввели химиопрепараты и специальные частицы, блокирующие кровоснабжение новообразования. Это должно было остановить рост метастазов. Однако радикальное удаление опухоли оказалось невозможным из-за недостаточного объема здоровой ткани печени и высокого риска развития печеночной недостаточности. Тогда медицинский консилиум принял решение применить инновационную двухэтапную методику ALPPS.
На первом этапе хирурги разделили печень на доли и перевязали воротную вену, которая снабжала кровью пораженный участок. Это стимулировало активный рост здоровой части органа. Уже через неделю функции печени начали восстанавливаться, а спустя 16 дней обследование показало увеличение объема здоровой ткани на 21,4%.
Это позволило провести второй этап операции, в ходе которого врачи полностью удалили пораженные доли печени. Хирургическое вмешательство продолжительностью 5,5 часов прошло успешно. Сейчас у пациента есть все шансы на полное восстановление и возвращение к нормальной жизни.
