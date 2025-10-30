Врачи в Башкирии совершили чудо: пациенту «вырастили» новую печень

Сначала врачи выполнили химиоэмболизацию печеночной артерии — процедуру, при которой в сосуды, питающие опухоль, ввели химиопрепараты и специальные частицы, блокирующие кровоснабжение новообразования. Это должно было остановить рост метастазов. Однако радикальное удаление опухоли оказалось невозможным из-за недостаточного объема здоровой ткани печени и высокого риска развития печеночной недостаточности. Тогда медицинский консилиум принял решение применить инновационную двухэтапную методику ALPPS.