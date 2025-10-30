Суд продлил актрисе Тарасовой запрет определенных действий

Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и «совершила большую ошибку». Она просила не запрещать ей перемещения, поскольку в сентябре она собиралась начать съемки в трех картинах одновременно. Следователь же настаивал на домашнем аресте, поскольку у актрисы есть паспорт Израиля.