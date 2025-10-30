Ричмонд
Суд продлил актрисе Тарасовой запрет определенных действий

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Домодедовский суд Московской области продлил на три месяца актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий по делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

В четверг суд провел предварительное слушание по делу в закрытом режиме.

«Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января 2026 года», — огласил решение судья.

Актриса пришла в суд более чем за час до начала заседания, с журналистами не контактировала. На оглашении решения она стояла в солнцезащитных очках, отвернувшись от части объективов.

Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту «Домодедово» с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса.

Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и «совершила большую ошибку». Она просила не запрещать ей перемещения, поскольку в сентябре она собиралась начать съемки в трех картинах одновременно. Следователь же настаивал на домашнем аресте, поскольку у актрисы есть паспорт Израиля.

Домодедовский суд избрал Тарасовой запрет определенных действий. Ей запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.