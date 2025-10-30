Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области водитель напал на пограничника и пошел под суд

В СУ СКР по Омской области завершили расследование уголовного дела по насилию в отношении представителя власти.

Источник: Комсомольская правда

В СУ СКР по Омской области завершили расследование уголовного дела 26-летнего жителя Русско-Полянского района. Мужчина напал на пограничника.

Инцидент случился 4 октября нынешнего года рядом с селом Цветочное у российско-казахстанской границы. 26-летний водитель ехал на автомобиле без госномеров, сотрудник пограничной службы попытался его остановить. Не желая подчиняться его законным требованиям, нарушитель совершил наезд на представителя власти. В результате пограничник получил телесные повреждения.

Водителю предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти, дело скоро будет передано в суд. Максимальная санкция данной статьи УК РФ предусматривает пять лет лишения свободы.