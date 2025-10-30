В Омской области водитель напал на пограничника и пошел под суд

В СУ СКР по Омской области завершили расследование уголовного дела 26-летнего жителя Русско-Полянского района. Мужчина напал на пограничника.
Инцидент случился 4 октября нынешнего года рядом с селом Цветочное у российско-казахстанской границы. 26-летний водитель ехал на автомобиле без госномеров, сотрудник пограничной службы попытался его остановить. Не желая подчиняться его законным требованиям, нарушитель совершил наезд на представителя власти. В результате пограничник получил телесные повреждения.
Водителю предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти, дело скоро будет передано в суд. Максимальная санкция данной статьи УК РФ предусматривает пять лет лишения свободы.