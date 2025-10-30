В Самарской области арестовали двоих подростков за теракт на железной дороге

«Следователями Центрального МСУТ СК России двум несовершеннолетним жителям региона предъявлено обвинение по п. “а” ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). По данным следствия, обвиняемые в октябре 2025 года на железной дороге вблизи станции Стахановская, используя горючие материалы, совершили поджог железнодорожного трансформаторного шкафа», — говорится в сообщении.
Следователи установили, что 17-летние фигуранты получили в мессенджере предложение подработки — совершить поджог железнодорожного шкафа за 20 тыс. рублей. Вознаграждение они не получили, но были оперативно задержаны сотрудниками транспортной полиции и УФСБ на территории Татарстана.
Уголовное дело в отношении других участников преступления выделено в отдельное производство.