В Самарской области арестовали двоих подростков за теракт на железной дороге

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних жителей Самарской области арестованы по обвинению в совершении теракта на железной дороге. Фигуранты подожгли железнодорожный трансформаторный шкаф за денежное вознаграждение, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Источник: РИА "Новости"

«Следователями Центрального МСУТ СК России двум несовершеннолетним жителям региона предъявлено обвинение по п. “а” ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). По данным следствия, обвиняемые в октябре 2025 года на железной дороге вблизи станции Стахановская, используя горючие материалы, совершили поджог железнодорожного трансформаторного шкафа», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что 17-летние фигуранты получили в мессенджере предложение подработки — совершить поджог железнодорожного шкафа за 20 тыс. рублей. Вознаграждение они не получили, но были оперативно задержаны сотрудниками транспортной полиции и УФСБ на территории Татарстана.

Уголовное дело в отношении других участников преступления выделено в отдельное производство.