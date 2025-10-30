В Самарской области арестовали двоих подростков за теракт на железной дороге

Следователи установили, что 17-летние фигуранты получили в мессенджере предложение подработки — совершить поджог железнодорожного шкафа за 20 тыс. рублей. Вознаграждение они не получили, но были оперативно задержаны сотрудниками транспортной полиции и УФСБ на территории Татарстана.