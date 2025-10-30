Ричмонд
Пожар вспыхнул в подсобке «Окея» на Богатырском проспекте в Петербурге

В гипермаркете в Приморском районе произошло ЧП.

Источник: Комсомольская правда

Днем 30 октября в доме 13 на Богатырском проспекте в Приморском районе, где расположен гипермаркет «Окей», произошел пожар. После получения тревожного сигнала на место выдвинулись спасатели. О подробностях происшествия сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

— Оказалось, что огонь вспыхнул в подсобном помещении торгового комплекса. Там полностью выгорело два квадратных метра обстановки, — уточнили в ведомстве.

В результате пожара никто из сотрудников и посетителей гипермаркета не пострадал. Потушить его удалось в 13:09, для чего использовали силы 15 спасателей и мощности трех спецмашин. Из-за чего там возник огонь, пока не пояснили.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в ночь на 30 октября во Фрунзенском и Адмиралтейском районах города пострадали сразу три мужчины. Они оказались на больничной койке из-за возгораний в разных домах.