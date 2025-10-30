Подозреваемому в сотрудничестве с экстремистами продлили арест в Ростове

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения подозреваемому в сотрудничестве с экстремистской организацией. Об этом сегодня, 30 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Подсудимого оставили в СИЗО до 28 декабря 2025 года включительно. Решение вынесли на прошлой неделе.
Известно, весной этого года мужчину взяли под стражу по статье, связанной с участием в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), а также по факту хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Предварительно, речь идет о руководителе религиозной организации, которого подозревают в пропаганде нетерпимого отношения к иным конфессиям.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.