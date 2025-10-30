В лесопарке Екатеринбурга нашли голое тело женщины

«Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела женщины на территории Юго-Западного парка Екатеринбурга. При осмотре установлены признаки криминальной смерти, в связи с чем… возбуждено уголовное дело об убийстве», — сказал старший помощник руководителя областного управления СК РФ Александр Шульга.
По его словам, выясняются обстоятельства произошедшего и личность женщины, будут изъяты и проанализированы записи видеокамер наружного наблюдения.
«Страшная картина предстала перед глазами екатеринбуржца, занимающегося по утрам пробежками по лесопарковой зоне. Выехавшие на место ЧП сотрудники территориального ОВД поступившую информацию подтвердили. Тело женщины было полностью нагим и находилось недалеко от АЗС. На одном из пальцев сыщики обнаружили кольцо. Тщательно изучается информация о безвестных исчезновениях женщин и других возможных происшествиях, которые могли бы иметь отношение к данному инциденту», — уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По данным местных СМИ, тело женщины было обезглавлено.