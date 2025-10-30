В лесопарке Екатеринбурга нашли голое тело женщины

«Страшная картина предстала перед глазами екатеринбуржца, занимающегося по утрам пробежками по лесопарковой зоне. Выехавшие на место ЧП сотрудники территориального ОВД поступившую информацию подтвердили. Тело женщины было полностью нагим и находилось недалеко от АЗС. На одном из пальцев сыщики обнаружили кольцо. Тщательно изучается информация о безвестных исчезновениях женщин и других возможных происшествиях, которые могли бы иметь отношение к данному инциденту», — уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.