Суд Мюнхена признал трех мужчин виновными в шпионаже в пользу России

Верховный земельный суд в Мюнхене осудил троих мужчин по делу о шпионаже в пользу России. Главного фигуранта суд приговорил к шести годам лишения свободы, а двух его сообщников — к условным срокам в полтора года, сообщает Bild. У всех трех по два гражданства: Германии и России.

Источник: Freepik

Главным осужденным по делу является 41-летний мужчина, также признанный виновным по делу об участии в военизированном формировании на востоке Украины и планировании диверсии в Германии. Как сообщает Bild, следствие установило участие обвиняемого в военных действиях против ВСУ на Донбассе в 2014—2016 годах. Мужчина отверг данное обвинение. Помимо этого, с октября 2023 года по апрель 2024 года он занимался сбором разведывательных данных и готовил диверсию в Германии.

Обвиняемые вину не признали. Прокуратура, пишет Bild, доказала наличие прямых контактов с российскими спецслужбами у главного подсудимого. Также доказано, что двое остальных фигурантов осознанно шпионили в пользу России. Федеральная прокуратура требовала для главного обвиняемого восемь лет тюрьмы, но суд назначил меньший срок.