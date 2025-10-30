Суд Мюнхена признал трех мужчин виновными в шпионаже в пользу России

Главным осужденным по делу является 41-летний мужчина, также признанный виновным по делу об участии в военизированном формировании на востоке Украины и планировании диверсии в Германии. Как сообщает Bild, следствие установило участие обвиняемого в военных действиях против ВСУ на Донбассе в 2014—2016 годах. Мужчина отверг данное обвинение. Помимо этого, с октября 2023 года по апрель 2024 года он занимался сбором разведывательных данных и готовил диверсию в Германии.