СК начал проверку сообщений об отравлении в петербургском колледже

«️В ходе мониторинга средств массовой информации обнаружено сообщение о том, что 29 октября ряд обучающихся в одном из колледжей города после посещения столовой почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью… Организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.