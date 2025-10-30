СК начал проверку сообщений об отравлении в петербургском колледже

«️В ходе мониторинга средств массовой информации обнаружено сообщение о том, что 29 октября ряд обучающихся в одном из колледжей города после посещения столовой почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью… Организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, в колледже отравились 7 учащихся. По предварительным данным, у них выявлена кишечная инфекция.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, ведомство проверит организацию питания учащихся в образовательном учреждении на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическому законодательству. Ход и результаты расследования Роспотребнадзора, а также правоохранительных органов контролируются прокуратурой.