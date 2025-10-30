В Самарской области подруга участника СВО забрала себе его выплаты на 3,2 млн рублей

Мать военнослужащего обратилась в прокуратуру с жалобой. В ходе проверки выяснилось, что в феврале 2024 года ее сын, служивший по контракту, пропал без вести. При оформлении наследства женщина обнаружила, что на счет сына продолжают поступать выплаты, которые переводились на карту, используемую знакомой бойца по доверенности.