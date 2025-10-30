13 лет колонии получила жительница Севастополя за работу на ГУР Украины

По информации надзорного ведомства, 39-летняя осужденная на конфиденциальной основе сотрудничала с представителем ГУР МОУ (Главным управление разведки Министерства обороны Украины), который является администратором телеграм-канала, заведомо действующего против безопасности РФ.
«В рамках данного сотрудничества в период с апреля по ноябрь 2023 года она собирала сведения о местах дислокации объектов Вооруженных сил Российской Федерации в Севастополе, перемещениях боевых кораблей и авиации и передавала их в чат-бот канала для использования против России», — сказано в сообщении.
В тот же период на уличных скамейках и других объектах благоустройства в парке имени Анны Ахматовой она маркером писала высказывания, выражающие ненависть к Российской Федерации.
Преступная деятельность злоумышленницы выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Черноморскому флоту. Женщина заключена под стражу, уточнили в прокуратуре города. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти).
«Суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя назначил виновной наказание в виде 13 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев», — добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что севастополец собирал и передавал военной разведке Украины сведения о позициях российских систем противовоздушной обороны. Мужчина был завербован через мессенджер Telegram представителем разведки Украины. По указанию куратора он собирал информацию о местах дислокации российских средств ПВО на территории Крыма и Севастополя.