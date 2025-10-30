Ричмонд
В Госдуме назвали причину взрывов и пожаров на НПЗ в Европе

Серия происшествий на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в странах НАТО — это акты принуждения государств, закупающих российские углеводороды, к отказу от сотрудничества с Москвой. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Депутат считает, что инциденты со взрывами и пожарами — это демонстрация возможных последствий продолжения партнерства с Россией. «Хотят повлиять на те страны и предприятия, которые ведут какие-то отношения и работают с российскими энергоресурсами», — сказал парламентарий «Ленте.ру». Он добавил, что выяснение причин и виновников происшествий — дело правоохранительных органов.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан прокомментировал происшествия на НПЗ. Он заявил, что следственные органы выясняют, что произошло на нефтеперерабатывающих предприятиях. Рассматриваются несколько версий. Орбан уточнил, что власти страны допускают, что взрывы и пожары — результат диверсий.

Напомним, в октябре в Румынии, Словакии и Венгрии зафиксировали ряд инцидентов на НПЗ. 20 октября в Румынии на нефтеперерабатывающем предприятии Petrotel-Lukoil произошел взрыв, 21 октября загорелся объект на НПЗ компании MOL в Венгрии, 22 октября произошел пожар на НПЗ в Братиславе, где перерабатывают нефтепродукты из РФ, поступающие по нефтепроводу «Дружба».

