В Госдуме назвали причину взрывов и пожаров на НПЗ в Европе

Депутат считает, что инциденты со взрывами и пожарами — это демонстрация возможных последствий продолжения партнерства с Россией. «Хотят повлиять на те страны и предприятия, которые ведут какие-то отношения и работают с российскими энергоресурсами», — сказал парламентарий «Ленте.ру». Он добавил, что выяснение причин и виновников происшествий — дело правоохранительных органов.
Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан прокомментировал происшествия на НПЗ. Он заявил, что следственные органы выясняют, что произошло на нефтеперерабатывающих предприятиях. Рассматриваются несколько версий. Орбан уточнил, что власти страны допускают, что взрывы и пожары — результат диверсий.
Напомним, в октябре в Румынии, Словакии и Венгрии зафиксировали ряд инцидентов на НПЗ. 20 октября в Румынии на нефтеперерабатывающем предприятии Petrotel-Lukoil произошел взрыв, 21 октября загорелся объект на НПЗ компании MOL в Венгрии, 22 октября произошел пожар на НПЗ в Братиславе, где перерабатывают нефтепродукты из РФ, поступающие по нефтепроводу «Дружба».