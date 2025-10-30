В Госдуме назвали причину взрывов и пожаров на НПЗ в Европе

Депутат считает, что инциденты со взрывами и пожарами — это демонстрация возможных последствий продолжения партнерства с Россией. «Хотят повлиять на те страны и предприятия, которые ведут какие-то отношения и работают с российскими энергоресурсами», — сказал парламентарий «Ленте.ру». Он добавил, что выяснение причин и виновников происшествий — дело правоохранительных органов.