Советы по изготовлению домашнего топлива прокомментировали воронежские власти

Авторы фейка сообщают, что в России, якобы, запущена программа Народное топливо«, которая предполагает, что жители в домашних условиях будут производить бензин из перерабатываемого пластика. В телеграм-канале “Война с фейками. Воронежская область” поясняют, что программа с таким названием в РФ действительно существует, однако она направлена на перевод транспорта на метан, а не на домашнее производство топлива.