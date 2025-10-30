Советы по изготовлению домашнего топлива прокомментировали воронежские власти

Авторы фейка сообщают, что в России, якобы, запущена программа Народное топливо«, которая предполагает, что жители в домашних условиях будут производить бензин из перерабатываемого пластика. В телеграм-канале “Война с фейками. Воронежская область” поясняют, что программа с таким названием в РФ действительно существует, однако она направлена на перевод транспорта на метан, а не на домашнее производство топлива.
«Госорганы не дают подобные рекомендации, в частности, по использованию в домашних условиях самогонного аппарата. Также изложенные в методичке советы противоречат требованиям противопожарной безопасности. Перед нами очередной фейк украинских ЦИПсО. Причем направлен он не только на разжигание панических настроений, но и на провоцирование необдуманных действий, которые могут привести к пожару», — говорится в тг-канале.
Также власти отмечают, что дефицита топлива в РФ на данный момент нет, его запасы сформированы, а вбросы о его нехватке далеки от реальности.