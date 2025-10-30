Жителя Башкирии осудят за похищение человека и вымогательство

По данным следствия, обвиняемый входил в группу из шести человек, которая с мая по июнь 2024 года совершала нападения на людей. Преступники выбирали в качестве жертв тех, кого сами считали причастными к наркоторговле, рассчитывая, что те не станут обращаться в полицию. Для правдоподобия они переодевались в форму сотрудников полиции и спецназа, применяли физическое насилие и угрожали оружием, требуя деньги за «непривлечение к уголовной ответственности». Также мужчины забирали у жертв мобильные телефоны, чтобы изучить их переписки и фотографии.