Жителя Башкирии осудят за похищение человека и вымогательство

Следственные органы Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Кармаскалинского района. Мужчину обвиняют в участии в похищении человека и вымогательстве в составе преступной группы.
По данным следствия, обвиняемый входил в группу из шести человек, которая с мая по июнь 2024 года совершала нападения на людей. Преступники выбирали в качестве жертв тех, кого сами считали причастными к наркоторговле, рассчитывая, что те не станут обращаться в полицию. Для правдоподобия они переодевались в форму сотрудников полиции и спецназа, применяли физическое насилие и угрожали оружием, требуя деньги за «непривлечение к уголовной ответственности». Также мужчины забирали у жертв мобильные телефоны, чтобы изучить их переписки и фотографии.
Деятельность группы была пресечена в июне 2024 года при попытке похищения жителя Уфы, с которого они требовали 200 тысяч рублей. В операции участвовали следователи СК и сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью.
Как пояснили в СУ СКР по РБ, обвиняемый пытался скрыться от правосудия: в феврале 2025 года он бежал от следствия, но в сентябре был задержан правоохранителями в Кармаскалинском районе, где находился в федеральном розыске.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готово к передаче в суд. Что касается пятерых сообщников обвиняемого, их дело уже находится на рассмотрении в суде.
