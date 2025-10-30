В Копейске отменен режим ЧС, введенный после мощного взрыва на заводе

В Копейске (Челябинская область) отменен режим ЧС, введенный после мощного взрыва на заводе «Пластмасс», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сегодня Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об отмене режима ЧС в связи с ликвидацией очага техногенного пожара, завершением аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Копейского городского округа», — прокомментировали в мэрии.
Ранее сообщалось, что в итоговом списке жертв трагедии 23 человека. Найдены тела 16 погибших, останки еще 7 погибших предстоит идентифицировать. Работа следственных органов продолжается.
В стационарах ЧОКБ и Копейска продолжают восстановление четверо пострадавших. Еще двое направлены в федеральный ожоговый центр в городе Нижний Новгород. Остальные проходят амбулаторное лечение.
В ночь на четверг, 23 октября, на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел взрыв. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).