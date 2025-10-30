В Копейске отменен режим ЧС, введенный после мощного взрыва на заводе

«Сегодня Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об отмене режима ЧС в связи с ликвидацией очага техногенного пожара, завершением аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Копейского городского округа», — прокомментировали в мэрии.