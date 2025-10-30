Ричмонд
В Ростове возбудили уголовное дело о подготовке к теракту

Осужденного заподозрили в подготовке к захвату заложников в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело о подготовке к теракту. Информация об этом поступила от пресс-службы СУ СК России по Ростовской области.

Предварительно, подозреваемый является сторонником террористической организации. Следователи считают, что, находясь в заключении с апреля по июль 2025 года, мужчина подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения.

Довести свой умысел до конца подозреваемый не смог, так как его раскрыли сотрудники УФСБ и ГУФСИН.

— Ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за преступления террористической направленности. Сейчас ведется следствие (ч.1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), выясняются обстоятельства дела, — прокомментировали в СК.

