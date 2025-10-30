Милиция сказала белорусам о новой схеме мошенников от имени «Белпочты». Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Внимание! Новая схема обмана от имени “Белпочты”: аферисты теперь не только присылают СМС, но и звонят минчанам», — акцентировали внимание в милиции.
В Октябрьское РУВД обратилась 38-летняя жительница Минска, которая планировала получить несуществующую посылку и чуть не потеряла 2000 долларов. Женщине на мобильный якобы позвонил сотрудник предприятия «Белпочта». Он сообщил, что на ее имя пришла посылка и для того, чтобы ее забрать, минчанка должна продиктовать код из смс. Женщина это и сделала.
После этого жительнице Минска уже в мессенджере поступил еще один звонок от якобы правоохранителя. Неизвестный сказал, что ранее минчанка общалась с мошенниками, которые воспользовались ее данным и она может стать фигуранткой уголовного дела. Для того, чтобы избежать ответственности, ей необходимо задекларировать все имеющиеся дома деньги через перевоз на специальный счет.
«Минчанка испугалась, взяла из дома 2000 долларов США и направилась в банк, однако по дороге стала сомневаться в правдивости слов звонивших и обратилась в милицию», — сообщили в ведомстве.
По указанному факту заведено уголовное дело.
