В Уфе устроят конкурс на лучшее новогоднее оформление

Чтобы стимулировать участие предпринимателей в создании праздничной атмосферы, с 10 по 25 декабря в Уфе пройдет специальный конкурс с денежными призами. Соревнование будет проводиться в семи номинациях и состоять из двух этапов — районного и общегородского.