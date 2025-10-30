Ричмонд
В Уфе устроят конкурс на лучшее новогоднее оформление

Предприятия Уфы получат премии за праздничный декор.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы провела встречу с представителями местного бизнеса, где представила рекомендации по праздничному украшению города в преддверии Нового года. Особое внимание уделили оформлению фасадов зданий с использованием светодиодных гирлянд, тематических декоративных панно и современной подсветки.

Для украшения входных групп и витрин предложили создавать композиции из елочных шаров и хвойных ветвей. Перед входами в здания рекомендовали разместить освещенные арки, а при благоприятных погодных условиях — установить ледяные или снежные фигуры.

Чтобы стимулировать участие предпринимателей в создании праздничной атмосферы, с 10 по 25 декабря в Уфе пройдет специальный конкурс с денежными призами. Соревнование будет проводиться в семи номинациях и состоять из двух этапов — районного и общегородского.

