Под Воронежем слесарь получил удар по лицу куском металла

Трудинспекция организовала проверку.

С сотрудником нововоронежского ООО НПП «ИнтерПолярис», которое специализируется на производстве металлических изделий для области использования атомной энергии, 9 октября этого года произошел несчастный случай.

Во время работ металлическая часть приспособления для формовки листового металла откололась и отлетела, ударив 50-летнего слесаря по лицу.

— Повреждения оцениваются как тяжелые, — уточнил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Воронежской области Александр Бородихин.

Гострудинспекция ведет расследование, выясняя обстоятельства и причины произошедшего.