Жителям Башкирии советуют отказаться от визитов в США из-за риска задержания

Представитель МИД России в Уфе Венер Галиакбаров сообщил об участившихся случаях задержания американскими правоохранителями гражданок России по сфабрикованным обвинениям в похищении собственных детей. По его словам, эта тревожная тенденция особенно затрагивает женщин, ранее состоявших в браке с американцами.
В качестве примера дипломат привел историю россиянки, задержанной прошлой весной в нью-йоркском аэропорту. Несмотря на то, что в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» стоял прочерк, женщину арестовали на основании ДНК-экспертизы, представленной ее бывшим супругом. В настоящее время Посольство России в Вашингтоне оказывает землячке консульскую и правовую поддержку, добиваясь ее освобождения и воссоединения с детьми.
В связи с сложившейся ситуацией соотечественницам, оказавшимся в аналогичных обстоятельствах, настоятельно рекомендовали тщательно оценивать все возможные риски при планировании поездок в Соединенные Штаты или полностью от них отказаться.
