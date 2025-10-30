Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Башкирии советуют отказаться от визитов в США из-за риска задержания

Жительницам Башкирии рекомендуют не ездить в США из-за случаев задержания соотечественниц.

Источник: Комсомольская правда

Представитель МИД России в Уфе Венер Галиакбаров сообщил об участившихся случаях задержания американскими правоохранителями гражданок России по сфабрикованным обвинениям в похищении собственных детей. По его словам, эта тревожная тенденция особенно затрагивает женщин, ранее состоявших в браке с американцами.

В качестве примера дипломат привел историю россиянки, задержанной прошлой весной в нью-йоркском аэропорту. Несмотря на то, что в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» стоял прочерк, женщину арестовали на основании ДНК-экспертизы, представленной ее бывшим супругом. В настоящее время Посольство России в Вашингтоне оказывает землячке консульскую и правовую поддержку, добиваясь ее освобождения и воссоединения с детьми.

В связи с сложившейся ситуацией соотечественницам, оказавшимся в аналогичных обстоятельствах, настоятельно рекомендовали тщательно оценивать все возможные риски при планировании поездок в Соединенные Штаты или полностью от них отказаться.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.