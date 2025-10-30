Жителям Башкирии советуют отказаться от визитов в США из-за риска задержания

В качестве примера дипломат привел историю россиянки, задержанной прошлой весной в нью-йоркском аэропорту. Несмотря на то, что в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» стоял прочерк, женщину арестовали на основании ДНК-экспертизы, представленной ее бывшим супругом. В настоящее время Посольство России в Вашингтоне оказывает землячке консульскую и правовую поддержку, добиваясь ее освобождения и воссоединения с детьми.