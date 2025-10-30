На Урале осудили мужчину, который напал на судебного пристава

Верхнепышминский горсуд вынес приговор Владимиру Яковлеву. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает Свердловский облсуд.
По данным инстанции, 22 июня 2023 года мужчина был пьян и хотел зайти в здание Верхнепышминского районного отделения судебных приставов. Но его сотрудник правопорядка не пустил. Отчего Владимир Яковлев проявил агрессию, размахивал руками и бранился. Судебный пристав составил на дебошира административный протокол за «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа».
— Судебный пристав же сам пригласил Владимира пройти в отделение и предъявить паспорт. Яковлев решил убежать, пристав последовал за ним на улицу. Там, все еще надеясь уйти от преследования, Владимир Яковлев нанес приставу не менее двух ударов кулаками по лицу. Но был задержан сотрудником службы, — сообщает инстанция.
Пристав после стычки с дебоширом получил телесное повреждение и ощущал боль.
На Владимира Яковлева завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».
Подсудимый вину не признал, но суд счел ее доказанной. Мужчине назначили крупный штраф — 180 тысяч рублей. С учетом времени, которое мужчина провел под стражей, судья смягчил наказание. Ему сократили сумму штрафа до 120 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.