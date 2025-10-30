Ричмонд
На Кубани введут запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту

КРАСНОДАР, 30 окт — РИА Новости. Запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края введут с 3 ноября, сообщили в оперативном штабе региона.

«С 3 ноября запретят проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. С 00.00 3 ноября при подъезде к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь — от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от км 134+660 до 145+400) запретят движение электромобилей и гибридных автомобилей», — говорится в сообщении.

Ранее по Крымскому мосту был запрещен проезд грузовых автомобилей, сообщает также оперштаб. Для них, а также электромобилей и гибридных авто доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).

