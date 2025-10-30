В Башкирии разыскивают 50-летнего Ильнура Бакирова, исчезнувшего в июне

В Уфе уже пятый месяц не могут найти 50-летнего Ильнура Бакирова, который пропал еще в июне. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Башрегионспас», с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Приметы разыскиваемого: невысокий рост (около 165 см), худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Во что был одет мужчина на момент исчезновения, установить не удалось.
Поисковики просят всех, кто может располагать какой-либо информацией о судьбе Ильнура Бакирова, связаться по телефонам: 8 (937)3−102−112 или 112. Любая помощь в установлении местонахождения мужчины будет ценна.
