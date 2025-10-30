Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии разыскивают 50-летнего Ильнура Бакирова, исчезнувшего в июне

В Уфе продолжаются поиски мужчины, пропавшего пять месяцев назад.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе уже пятый месяц не могут найти 50-летнего Ильнура Бакирова, который пропал еще в июне. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Башрегионспас», с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы разыскиваемого: невысокий рост (около 165 см), худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Во что был одет мужчина на момент исчезновения, установить не удалось.

Поисковики просят всех, кто может располагать какой-либо информацией о судьбе Ильнура Бакирова, связаться по телефонам: 8 (937)3−102−112 или 112. Любая помощь в установлении местонахождения мужчины будет ценна.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.