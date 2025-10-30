«Приди и спаси меня»: Смерть студентки Андреи Кучук в клубе Кишинева обрастает жуткими подробностями — родители рассказали, что той ночью их дочь отравили

Прошел почти год с момента смерти Андреи Кучук, 17-летней девушки, которая погибла после участия в Бале первокурсников, организованном в одном из заведений Кишинева. Родители девушки впервые публично рассказали о том, что произошло той ночью и почему они считают, что их дочь могла быть отравлена, в программе Life MD Documentary.
По словам родителей, Андреа внезапно почувствовала себя плохо во время вечеринки после того, как, как утверждается, выпила напиток, предложенный одним из участников. Ее подруга пыталась помочь, но состояние девушки быстро ухудшалось.
В последнем телефонном звонке матери Андреа произнесла тихо: «Мама, приди и спаси меня. Мне трудно дышать, я не знаю, что я выпила».
Скорая помощь прибыла с опозданием, а попытки реанимации не дали результатов. Родители утверждают, что помощь пришла не раньше чем через 14 минут, а не через семь, как заявил медицинский экипаж. Кроме того, по их словам, первая бригада скорой не знала, как действовать, и признала, что не знала, что делать с подростком.
По словам семьи, судебно-медицинская экспертиза показала «незначительное» количество алкоголя в организме Андреи, однако токсикологические анализы на синтетические наркотики не проводились. Этот факт вызывает серьезные подозрения, особенно учитывая, что родители утверждают, что дочке могли дать подозрительные вещества в ту ночь.
Мать Андреи подчеркивает, что девушка была здоровой, энергичной, без каких-либо медицинских проблем. Ранее проведенное кардиологическое вмешательство было минимально инвазивным и прошло без осложнений, по словам врачей.
Родители также утверждают, что видеозаписи из заведения им изначально предоставили не полностью — отсутствовали важные кадры, включая зону стола, за которым сидела Андреа. Они отметили, что записи одной из камер отсутствуют в критические моменты, что вызывает подозрения на возможное намеренное удаление или пропуск доказательств.
Более того, после того как родители начали публично говорить о деле, мать Андреи получила юридическое уведомление с требованием выплатить 200 000 леев за публикацию предупреждения другим родителям, в котором не упоминались имена или прямые обвинения.
Семья Кучук требует полного возобновления расследования и проведения независимой, включая токсикологическую, экспертизы, чтобы выяснить настоящие причины смерти их дочери.
Напомним, что 17-летняя Андреа Кучук, единственная дочь известного молдавского исполнителя Игоря Кучука, умерла в ночь на 16 ноября. Девушка, студентка музыкального колледжа «Штефан Няга», почувствовала себя плохо во время вечеринки после «Бала первокурсников».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В то время, как президент Санду приглашает европейцев посмотреть на нищету в Молдове, в престижном израильском издании выходит статья о красотах Сорок: И это несмотря на то, что госструктуры просто «отшивали» журналиста.
Вместо того, чтобы рекламировать красоты и достопримечательности Молдовы, президент страны приглашает посетить её руины (далее…).
Равнодушие граждан — форма протеста против безразличия нынешних властей Молдовы: Тело человека может пролежать во дворе Кишинева целый день — никому до этого нет дела.
Корреспондент «КП» в Молдове стали свидетелем вопиющего случая и не смог смолчать (далее…).
Молдаванку нашли мёртвой в гостинице в Италии: Установлено, что смерть настигла ее 10 дней назад — все это время тело находилось в номере.
Местные карабинеры пытаются найти ее родственников (далее…).