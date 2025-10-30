Блогер из Башкирии столкнулась с жесткими требованиями врачей перед операцией

Известная блогер Миляуша Шайхлисламова, известная под псевдонимом Башкирская домохозяйка, столкнулась с серьезными медицинскими ограничениями после экстремального снижения веса. Как она рассказала в своих социальных сетях, за последние семь месяцев после операции по уменьшению желудка она похудела на 45 килограммов, и процесс снижения веса продолжается.