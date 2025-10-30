Блогер из Башкирии столкнулась с жесткими требованиями врачей перед операцией

Известная блогер Миляуша Шайхлисламова, известная под псевдонимом Башкирская домохозяйка, столкнулась с серьезными медицинскими ограничениями после экстремального снижения веса. Как она рассказала в своих социальных сетях, за последние семь месяцев после операции по уменьшению желудка она похудела на 45 килограммов, и процесс снижения веса продолжается.
Такой резкий сброс веса вызвал обеспокоенность у пластического хирурга, к которому блогер обратилась за консультацией. Врач установил жесткие требования, которые необходимо выполнить перед проведением запланированной на 4 декабря операции по коррекции лица.
Специалист пояснил, что хирургическое вмешательство будет возможно только при условии хороших результатов анализов, подтверждающих удовлетворительное состояние организма. При возникновении малейших сомнений операцию перенесут.
Блогер призналась, что испытывает тревогу перед предстоящей процедурой. По ее словам, врач честно предупредил, что операция устранит лишь возрастные изменения овала лица, но морщины останутся и потребуют дополнительной работы с косметологами.
В случае проведения операции Миляуше предстоит соблюдать строгие ограничения: отказаться от ношения сережек, на месяц прекратить занятия спортом и на полгода исключить посещение бани. Последнее требование особенно обеспокоило блогершу, которая призналась, что пока не представляет, как сможет выполнить все эти условия.
