Воры-рецидивисты обокрали гаражи в Ростовской области на 1,3 млн рублей

В Ростовской области поймали воров-рецидивистов, которые обокрали несколько гаражей на 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 30 октября.
Преступниками оказались двое жителей города Шахты 32 и 33 лет. Оба ранее были судимы. Мужчины действовали по ночам, взламывая навесные замки на гаражах в Красносулинском районе.
Для перемещения между объектами и перевозки украденного они использовали автомобиль «Газель». Похищенное оборудование преступники продавали через интернет-объявления.
Всего полицейским удалось установить девять случаев краж. Общая сумма ущерба, причиненного владельцам гаражей, составила более 1,3 миллиона рублей.
В ходе обысков полиция изъяла часть украденных вещей, мотоцикл и автомобиль, который использовался для преступных вылазок. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Оба подозреваемых заключены под стражу.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
В Ростовской области будут судить мужчину, угрожавшего убийством людям в машине.