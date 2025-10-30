Памятник Салавату Юлаеву в Уфе отправили в цех

В Уфе подходит к концу процесс демонтажа знаменитого памятника Салавату Юлаеву. Члены Наблюдательного совета при Башкультнаследии провели выездное заседание, в ходе которого оценили ход работ по подготовке монумента к реставрации.
Как сообщил начальник Башкультнаследия Салават Кулбахтин, работы идут строго по установленному графику. На данный момент фигура национального героя и верхняя часть коня уже перемещены в реставрационную мастерскую. На месте остается только нижняя часть скульптуры, которую планируют демонтировать в ближайшие дни.
Реставратор Михаил Татарников объяснил, что сложность работ связана с особенностями материала, так как чугун отличается хрупкостью и плохо поддается сварке. Перед началом демонтажа специалисты тщательно изучили состояние постамента и устойчивость конструкции.
Добавим, что процесс разборки памятника разделен на три этапа из-за большого веса скульптуры, достигающего 17−19 тонн. Для работы пришлось задействовать 300-тонный кран и даже частично срезать склон кургана, чтобы обеспечить технике возможность подойти ближе.
После перемещения всех частей монумента в цех начнется основной этап реставрации. В частности, утраченный медальон на сбруе коня будет воссоздан по историческим фотографиям.
