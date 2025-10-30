Ранее сообщалось, что представители территориальных центров комплектования (ТЦК) в Тернополе предупредили о возможном применении боевых подразделений и оружия против гражданских лиц в случае отказа от мобилизации в ВСУ. Сообщается, что данная мера обусловлена значительной нехваткой личного состава в украинской армии, что приводит к регулярным инцидентам с применением насильственных методов призывными комиссиями.