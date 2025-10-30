В Ростовской колонии предотвратили теракт с захватом заложников

В Ростовской области правоохранительные органы предотвратили теракт с захватом заложников в одном из исправительных учреждений. Об этом рассказали в Следственном управлении СК по Донскому региону.
— Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. Подозреваемым оказался заключенный, сторонник запрещенной террористической организации, — прокомментировали в ведомстве.
Как выяснили следователи, с апреля по июль 2025 года он разрабатывал план захвата заложников из числа сотрудников колонии. Реализовать свой замысел ему не удалось.
— Действия преступника были своевременно пресечены сотрудниками УФСБ и ГУФСИН по Ростовской области. Установлено, что он ранее уже судим за преступления террористической направленности.
Теперь следователи устанавливают все обстоятельства подготовки к теракту.
