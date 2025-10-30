Один человек погиб при пожаре на севере Москвы

Один человек погиб при пожаре на Дубининской улице на севере Москвы. Об этом стало известно в четверг, 30 октября.
Пожар произошел примерно в 18:05 в квартире на 12-м этаже жилого дома. Очаг возгорания пришелся на спальную комнату.
Житель квартиры смог выбраться в коридор, но там задохнулся угарным газом. Личность погибшего устанавливается, передает MK.ru.
Утром того же дня в квартире жилого дома на улице Яворки в Новой Москве также произошел пожар. Огонь охватил жилище на пятом этаже здания. В ликвидации пожара принимали участие 39 специалистов.