Один человек погиб при пожаре на севере Москвы

Пожар произошел примерно в 18:05 в квартире на 12-м этаже жилого дома. Очаг возгорания пришелся на спальную комнату.

Житель квартиры смог выбраться в коридор, но там задохнулся угарным газом. Личность погибшего устанавливается, передает MK.ru.

Утром того же дня в квартире жилого дома на улице Яворки в Новой Москве также произошел пожар. Огонь охватил жилище на пятом этаже здания. В ликвидации пожара принимали участие 39 специалистов.