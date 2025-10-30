Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии родились дети с именами Дзерасса и Гор

Названы самые редкие имена новорожденных в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии назвали самые необычные имена среди новорожденных. Согласно данным Ресстра ЗАГС, за первые девять месяцев 2025 года в республики появились на свет девочки с именами Айшат, Нурзиля, Раделия, Владлена и Дзерасса. Последнее, к слову, дословно переводится с осетинского языка как «заревая, лучезарная, сияющая, как заря» или просто «солнечный луч».

Среди мужских имен редкими являются Вильсур, Гор, Юзорсиф, Альназар и Вахтанг.

А вот самыми популярными именами в Башкирии остаются Ева (334) и Амир.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.