В Башкирии родились дети с именами Дзерасса и Гор

В Башкирии назвали самые необычные имена среди новорожденных. Согласно данным Ресстра ЗАГС, за первые девять месяцев 2025 года в республики появились на свет девочки с именами Айшат, Нурзиля, Раделия, Владлена и Дзерасса. Последнее, к слову, дословно переводится с осетинского языка как «заревая, лучезарная, сияющая, как заря» или просто «солнечный луч».