В Башкирии родились дети с именами Дзерасса и Гор

В Башкирии назвали самые необычные имена среди новорожденных. Согласно данным Ресстра ЗАГС, за первые девять месяцев 2025 года в республики появились на свет девочки с именами Айшат, Нурзиля, Раделия, Владлена и Дзерасса. Последнее, к слову, дословно переводится с осетинского языка как «заревая, лучезарная, сияющая, как заря» или просто «солнечный луч».
Среди мужских имен редкими являются Вильсур, Гор, Юзорсиф, Альназар и Вахтанг.
А вот самыми популярными именами в Башкирии остаются Ева (334) и Амир.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.