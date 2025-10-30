Ричмонд
В результате крушения вертолета в Великобритании погиб один человек

Инцидент произошел вблизи города Донкастер на севере страны.

Источник: Аргументы и факты

В Британии один человек погиб, трое пострадали при крушении вертолета на территории графства Южный Йоркшир, передает местная полиция.

Уточняется, что инцидент произошел вблизи города Донкастер на севере Великобритании. Погибшим оказался 70-летний мужчина, он скончался на месте происшествия.

«Пилот, 41-летний мужчина, а также двое других пассажиров — 58-летняя женщина и 10-летний мальчик, получили незначительные травмы», — следует из заявления полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южно-Китайском море упали истребитель Военно-морских сил США Super Hornet и военный вертолет Seahawk.