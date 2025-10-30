В США неизвестные украли более тысячи артефактов из Оклендского музея

Лори Фогарти, занимающая должности исполнительного и генерального директора музея, в своем интервью изданию The Oaklandside предположила, что кража, по всей видимости, не была тщательно подготовлена. По предварительной информации, в момент совершения преступления в здании отсутствовал персонал, и сотрудники музея обнаружили факт ограбления лишь утром следующего дня. Окончательная стоимость похищенного имущества все еще устанавливается.