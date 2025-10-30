В США неизвестные украли более тысячи артефактов из Оклендского музея

Оклендский музей Калифорнии подвергся ограблению, в результате которого исчезло более тысячи ценных предметов. Об этом информирует городская полиция Окленда, разместив соответствующую информацию на своей странице в Facebook*.
«Подозреваемые проникли в хранилище и похитили более 1000 экспонатов из коллекции музея, включая корзины коренных американцев, ювелирные изделия, ноутбуки и другие исторические артефакты», — заявили в полиции.
Согласно информации правоохранительных органов, инцидент произошел 15 октября на территории складского комплекса музея. В настоящее время ведется совместное расследование данного преступления с участием Федерального бюро расследований (ФБР).
Лори Фогарти, занимающая должности исполнительного и генерального директора музея, в своем интервью изданию The Oaklandside предположила, что кража, по всей видимости, не была тщательно подготовлена. По предварительной информации, в момент совершения преступления в здании отсутствовал персонал, и сотрудники музея обнаружили факт ограбления лишь утром следующего дня. Окончательная стоимость похищенного имущества все еще устанавливается.
Ранее сообщалось, что задержаны ещё пять подозреваемых в ограблении парижского Лувра.
*Владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.