Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США неизвестные украли более тысячи артефактов из Оклендского музея

Инцидент произошел 15 октября на складе музея.

Источник: Аргументы и факты

Оклендский музей Калифорнии подвергся ограблению, в результате которого исчезло более тысячи ценных предметов. Об этом информирует городская полиция Окленда, разместив соответствующую информацию на своей странице в Facebook*.

«Подозреваемые проникли в хранилище и похитили более 1000 экспонатов из коллекции музея, включая корзины коренных американцев, ювелирные изделия, ноутбуки и другие исторические артефакты», — заявили в полиции.

Согласно информации правоохранительных органов, инцидент произошел 15 октября на территории складского комплекса музея. В настоящее время ведется совместное расследование данного преступления с участием Федерального бюро расследований (ФБР).

Лори Фогарти, занимающая должности исполнительного и генерального директора музея, в своем интервью изданию The Oaklandside предположила, что кража, по всей видимости, не была тщательно подготовлена. По предварительной информации, в момент совершения преступления в здании отсутствовал персонал, и сотрудники музея обнаружили факт ограбления лишь утром следующего дня. Окончательная стоимость похищенного имущества все еще устанавливается.

Ранее сообщалось, что задержаны ещё пять подозреваемых в ограблении парижского Лувра.

*Владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.