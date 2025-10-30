Ричмонд
В Кременчуге двое военных ранены в результате стрельбы в ТЦК

В городе Кременчуг Полтавской области произошла стрельба в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), ранены двое сотрудников центра, сообщила пресс-служба Полтавского областного ТЦК.

Источник: РБК

По информации областного ТЦК, стрельбу открыл мужчина, которого в сборный пункт привезли полицейские. «При оформлении документов и обязательном осмотре в ответ на вопрос работника полиции относительно наличия запрещенных предметов или веществ он достал пистолет (предварительно переоборудованный с травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов», — сообщило ведомство в Facebook (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена).

Стрелявшего на месте задержали сотрудники полиции. У пострадавших военкомов диагностированы ранения голени, их госпитализировали. «Их жизни ничего не угрожает», — заверили в областном ТЦК.