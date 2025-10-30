В Кременчуге двое военных ранены в результате стрельбы в ТЦК

По информации областного ТЦК, стрельбу открыл мужчина, которого в сборный пункт привезли полицейские. «При оформлении документов и обязательном осмотре в ответ на вопрос работника полиции относительно наличия запрещенных предметов или веществ он достал пистолет (предварительно переоборудованный с травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов», — сообщило ведомство в Facebook (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена).